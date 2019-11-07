Первый поезд в Крым отправится из Петербурга

Первый железнодорожный состав, который отправится через Крымский мост на полуостров, стартует из Петербурга.

Как сообщила компания-оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс», первый поезд отправится в 14:00 мск в понедельник, 23 декабря. За 43,5 часа он пройдет 2741 километр.

По данным Крыминформа, продажа билетов начнется с 8 ноября.

Отмечается, что выполнять регулярные пассажирские перевозки на этом маршруте будут именные составы дальнего следования «Таврия». Всего на направлении Петербург - Севастополь пустят пять одноэтажных поездов, которые будут состоять из купейных и плацкартных вагонов.

Из Москвы в Симферополь будут курсировать четыре двухэтажных состава, они будут состоять из вагонов купе и СВ. Первый состав отправится в Крым 24 декабря в 23:45. За 33 часа «Таврия» преодолеет 2009 километров.

Ранее строители испытали на прочность конструкции железнодорожной части моста через Керченский пролив - два полностью загруженных поезда пустили по путям, а специальные датчики фиксировали любые возможные изменения в состоянии конструкций.