«Папа не разрешал ему заплетать дреды»: Тимати раскрыл подробности жизни юного Децла

Рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, в рамках интервью для документального фильма о Децле (Кирилле Толмацком) «С закрытыми окнами» журналиста Романа Супера рассказал о том, как общался и сотрудничал с музыкантом в начале своей карьеры.

В частности, он объяснил, как стал бэк-вокалистом у Децла. По его словам, Толмацкий считал, что Тимати хорошо разбирается в рэпе, и видел в нем «некоего носителя этой культуры».

«Просто в один день он пришел и сказал: "Ты знаешь, мой папа приобрел некоторые медиаактивы и сейчас делает большую тусовку. Вместе с ним Влад Валов, с нами будет Лигалайз, Панс и так далее. Ты не хочешь со мной пойти работать как бэк-MC?"» - вспомнил Юнусов.

Тимати добавил, что тогда он понял: это «классный шанс». Ему никогда раньше не поступало подобных предложений, и он с радостью согласился.

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Рэпер также сообщил, что он заплел дреды раньше, чем это сделал Кирилл Толмацкий.

«Сначала ему не разрешил папа… Позже, конечно, когда у меня они немного отросли, стали погуще, Кирилл у того же парня их заплел», - уточнил Тимати.

Поделился Юнусов и не очень красочными фактами биографии Децла. Как уверяет музыкант, из-за внезапно свалившейся популярности у Толмацкого в какой-то момент «слетела верхушка». Рэпер уточнил, что имеет в виду звездную болезнь, которая стала проявляться у его товарища в манере поведения, в том числе в «какой-то вальяжности» и неприемлемом тоне общения с обслуживающим персоналом.