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Названа дата начала продаж билетов на поезда в Крым

Ян Брацкий
17:42 07.11.2019
Полноценное движение поездов по Керченскому мосту будет запущено в июне 2020 года, сразу после завершения установки необходимого оборудования и автоматики.
Названа дата начала продаж билетов на поезда в Крым
© Фото: Pixabay

Продажи билетов на пассажирские поезда в Крым стартуют 8 ноября. Первый поезд с туристами отправится в Крым из Санкт-Петербурга 23 декабря. Днем позже в путешествие на полуостров по железной дороге смогут поехать жители Москвы. Пунктами назначения станут Севастополь и Симферополь соответственно.

Составы пустят после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Полноценное движение грузовых поездов по мосту будет запущено в июне 2020 года.

Ранее были произведены испытания конструкций железнодорожной части моста, для чего по путям запустили два полностью груженых состава. В момент прохождения локомотивов специальные датчики фиксировали малейшие отклонения от нормы.

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