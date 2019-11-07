Названа дата начала продаж билетов на поезда в Крым

Продажи билетов на пассажирские поезда в Крым стартуют 8 ноября. Первый поезд с туристами отправится в Крым из Санкт-Петербурга 23 декабря. Днем позже в путешествие на полуостров по железной дороге смогут поехать жители Москвы. Пунктами назначения станут Севастополь и Симферополь соответственно.

Составы пустят после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Полноценное движение грузовых поездов по мосту будет запущено в июне 2020 года.

Ранее были произведены испытания конструкций железнодорожной части моста, для чего по путям запустили два полностью груженых состава. В момент прохождения локомотивов специальные датчики фиксировали малейшие отклонения от нормы.