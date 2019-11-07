Путин прибыл в Омск для встречи с президентом Казахстана
Главы двух стран примут участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Омск, где примет участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
В рамках мероприятия глава государства встретится со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Стороны намерены обсудить двустороннее сотрудничество и острые вопросы международной повестки.
По итогам форума будет подписан ряд соглашений.