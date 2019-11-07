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Ополченец Цемах может дать показания голландским следователям о крушении Boeing 777

Василиса Морозова
17:38 07.11.2019
В июне 2019 года Цемах был объявлен Нидерландами одним из подозреваемых по делу о крушении Boeing 777 в Донбассе.
Ополченец Цемах может дать показания голландским следователям о крушении Boeing 777
© Фото: ТРК "Звезда"

Командир одного из подразделений ПВО ополчения ДНР Владимир Цемах готов дать показания расследующим крушение малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году следователям из Нидерландов.

«Мой подзащитный готов в случае обеспечения его безопасности и прав дать показания нидерландским следователям с тем, чтобы доказать невиновность и защитить свое доброе имя и репутацию», - сказал адвокат подозреваемого Анатолий Кучерена.

По его словам, Цемах был объявлен в розыск и в России, и на Украине, и в Нидерландах. Поэтому допрос может состояться только в Донбассе.

«Я сделаю все возможное, чтобы ЕСПЧ принял нашу жалобу и рассмотрел те проблемы, с которыми Цемах столкнулся и была дана оценка тем издевательствам, которым он подвергся в Киеве», - добавил адвокат.

Напомним, малайзийский самолет Boeing 777, летевший из Амстердам в Куала-Лумпур рейсом МН17, потерпел крушение над Донецкой областью 17 июня 2014 года. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследованием причин крушения занимается группа следователей с представителями с Украины, из Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Одним из подозреваемых по делу, как пишет «Интерфакс», стал Владимир Цемах, который был ключевым свидетелем. В ходе обмена удерживаемыми лицами 7 сентября он был передан Украиной в Россию. Перед этим его допросили голландские следователи.

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