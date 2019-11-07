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После 47 лет хранения в NASA распечатали колбу с лунным грунтом

Ян Брацкий
17:24 07.11.2019
Ученые рассчитывают использовать новейшее оборудование для исследования лунного песка.
© Видео: NASA Video, YouTube © Фото: NASA Video, YouTube

Ученые из США распечатали капсулу с лунным грунтом, который был доставлен на Землю в ходе исследовательской миссии «Апполон-17» в 1972 году. На протяжении 47 лет капсула была герметически закрыта и хранилась в специальной лаборатории при Космическом центре имени Джонсона.

Колба с грунтом представляет собой небольшую трубку длиной около четырех сантиметров, в которой содержится песок с поверхности Луны. Образцы были собраны астронавтами Джином Сернаном и Джеком Шмиттом, сообщается на официальном сайте NASA. Ученые рассчитывают использовать новейшее оборудование, которое было недоступно во времена лунной миссии.

«Результаты этих исследований позволят NASA по-новому взглянуть на Луну, в том числе на историю воздействия на лунную поверхность, на то, как происходят оползни на нашем спутнике и как со временем эволюционировала лунная кора. Сегодня мы можем сделать измерения, которые были просто невозможны в течение многих лет», - заявил научный руководитель эксперимента Чарльз Ширер.

Ранее в NASA пообещали открыть доступ к образцам лунных камней для международной команды ученых. Уточняется, что специалисты смогут посетить лабораторию в Хьюстоне, где хранятся ценные образцы.

Вновь оказаться на поверхности спутника Земли американские астронавты должны до 2024 года. Такую задачу перед национальным космическим агентством поставил президент США Дональд Трамп.

На развитие лунной программы он готов выделить дополнительные 500 миллионов долларов. В первую очередь, главу Белого дома интересуют ресурсы, которые могут скрываться в недрах Луны, а именно редкие изотопы и минералы.

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