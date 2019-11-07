На странице Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем

На странице Анастасии Заворотнюк опубликована совместная фотография актрисы с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.

Отмечается, что накануне состоялось первое выступление Чернышева и его коллеги Татьяны Навки в рамках московского блока шоу «Аленький цветочек».

«От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим!» - говорится в публикации.

Ранее журналисты сообщили, что фигурист впервые за долгое время появился перед СМИ на премьере ледового мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Несколько месяцев СМИ обсуждают состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Родные артистки утверждают, что она находится в сознании и намерена выздороветь. Ранее стало известно, что у актрисы диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга.