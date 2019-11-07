У депутата бундестага случился приступ во время выступления: видео

Депутат бундестага от немецкой партии ХДС Маттиас Хауэр почувствовал себя плохо во время выступления за трибуной. Парламентарии обсуждали проблему девальвации национальной валюты, когда у Хауэра случился приступ.

На опубликованных кадрах видно, что депутат испытывает нарастающие проблемы с речью во время выступления. В какой-то момент он замолкает и коллеги бросаются к нему на помощь, заметив неладное.

Осевшему на пол депутату начали оказывать помощь еще до приезда медиков, которые вынесли его из зала заседаний на носилках, сообщает портал Focus Online.

Позже появилась информация о срочной госпитализации 41-летнего парламентария в ближайший госпиталь. После часового перерыва заседание было продолжено.