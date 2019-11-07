Парад Памяти: в Самаре состоялась реконструкция военного шествия 1941 года

В Самаре состоялась уникальная реконструкция великого исторического события - военного парада, прошедшего в Куйбышеве 7 ноября 1941 года - Парад Памяти. Участие в нем приняли 125 парадных расчетов.

Мероприятие состоялось в городе уже в девятый раз. В прохождении по площади имени Куйбышева, самой большой площади в Европе, поучаствовали более шести тысяч человек. Среди них были и парадные расчеты в составе действующей армии, и ветераны, и патриотические организации, и многие другие. Частные коллекционеры и исторические клубы региона представили на мероприятие 43 единицы военной техники. Самым ярким украшением парада стало прохождение по площади легендарного танка Т-34.

Тема парада в 2019 году звучит как «Солдатская Слава». Он прошел в сопровождении военного оркестра, исполнившего военные марши по партитурам 1941 года.

Со своими парадными расчетами в Самару приехали участники из 14 регионов России: из Кировской, Пензенской, Ульяновской, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской областей, Республик Татарстан, Башкортостан, Марий Эл и другие. Впервые в этом году парадный расчет приехал из Москвы.

Среди зрителей на мероприятии присутствовали почетные гости. Один из них, Владимир Чудайкин, помнит тот самый парад 1941 года. Будучи солдатом, он дошел до Берлина и получил звание Героя Советского Союза. Сегодня он вместе с генералом принимал парад.