Поток сирийцев, прибывающих в родные места, продолжает увеличиваться. Почти два миллиона вынужденных переселенцев вернулись в свои дома. Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

«На сегодняшний день в родные места уже вернулся 1 993 191 сирийский гражданин, из них 1 304 913 внутренне перемещенных лиц и 688 278 беженцев с территорий иностранных государств», - отметил он.

По словам Мизинцева, на сегодняшний день в Сирии восстановлены 914 образовательных и 212 медицинских учреждений, отремонтированы пять автомобильных мостов и 1102 километра автомобильных дорог, проложены 1021,8 километра линий электропередачи, введены в эксплуатацию 180 объектов водоснабжения, 268 хлебопекарен, 746 электроподстанций, 14439 промышленных предприятий.

В ведомстве считают, что эти показатели служат неоспоримым доказательством эффективности предпринимаемых руководством Сирии мер по созданию необходимых условий для добровольного, достойного и безопасного возвращения своих граждан на родину.

В Министерстве обороны также заявили о равнодушном отношении властей Соединенных Штатов Америки к судьбе простых жителей Сирийской Арабской Республики.