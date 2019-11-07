В Минобороны РФ заявили о равнодушии правительства США к судьбе простых сирийцев

В российском военном ведомстве заявили о равнодушном отношении властей Соединенных Штатов Америки к судьбе простых жителей Сирийской Арабской Республики. С соответствующим заявлением выступил руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

«В очередной раз просматривается равнодушие в отношении руководства США к судьбе простых сирийцев, желание американцев удовлетворить свои собственные политические интересы, которые не имеют ничего общего с восстановлением мира в Сирии. Именно незаконное присутствие США и их союзников на территории суверенного государства, противодействующих восстановлению контроля законного правительства над всей территорией страны, является главным дестабилизирующим фактором на пути возрождения Сирии», - сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что благодаря усилиям России и сирийских властей ситуация в регионе стабилизировалась, в свои дома вернулись почти два миллиона беженцев.

«Тем не менее не все страны заинтересованы в содействии усилиям на благо народа Сирии. США и их союзники продолжают финансово-экономическое удушение страны. Для этого введены санкции против ключевых секторов сирийской экономики, затруднены поставки топлива, медикаментов и медицинского оборудования, а также материалов для восстановления базовой инфраструктуры», - подчеркнул Мизинцев.

По его словам, на юге Сирии США продолжают удерживать незаконно оккупированную 55-километровую зону вокруг Эт-Танфа и препятствовать расформированию лагеря беженцев «Рукбан».