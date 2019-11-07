Минстрой намерен разрешить претендовать на соцвыплаты молодым семьям до 40 лет

Минстрой России может увеличить с 35 до 40 лет предельный возраст для супругов, которые могут претендовать на соцвыплаты молодым семьям для покупки жилья. Об этом сообщается в ответе ведомства на письмо главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова.

Как пишет ТАСС, Кутепов направил письмо на имя зампредседателя правительства России Виталия Мутко, в котором указал на проблему получения молодыми семьями социальной поддержки. Он отметил, что по достижении возраста 35 лет около 80% молодых семей «вылетают» из очереди на соцвыплаты для покупки жилья.

В документе говорится, что Минстрой РФ планирует при корректировке правил распределения субсидий из федерального бюджета на предоставление соцвыплат молодым семьям на строительство или приобретение жилья рассмотреть возможность увеличения предельного возраста до 40 лет.

Кроме того, в ведомстве отметили, что также будут подготовлены предложения по увеличению финансирования программы выдачи социальных выплат молодым семьям.

«Решение проблемы очередей молодых семей на получение социальной выплаты возможно в первую очередь при условии увеличения финансирования мероприятия», - говорится в письме.

По словам Кутепова, всего в программе участвует более 220 тысяч молодых семей, однако доля реально получивших право на соцподдержку в 2018 году не превысила и 30%.