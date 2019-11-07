Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минстрой намерен разрешить претендовать на соцвыплаты молодым семьям до 40 лет

Василиса Морозова
16:37 07.11.2019
Супруги до 40 лет смогут претендовать на социальную поддержку государства для приобретения жилья.
Минстрой намерен разрешить претендовать на соцвыплаты молодым семьям до 40 лет
© Фото: Сергей Компанийченко, РИА Новости

Минстрой России может увеличить с 35 до 40 лет предельный возраст для супругов, которые могут претендовать на соцвыплаты молодым семьям для покупки жилья. Об этом сообщается в ответе ведомства на письмо главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова.

Как пишет ТАСС, Кутепов направил письмо на имя зампредседателя правительства России Виталия Мутко, в котором указал на проблему получения молодыми семьями социальной поддержки. Он отметил, что по достижении возраста 35 лет около 80% молодых семей «вылетают» из очереди на соцвыплаты для покупки жилья.

В документе говорится, что Минстрой РФ планирует при корректировке правил распределения субсидий из федерального бюджета на предоставление соцвыплат молодым семьям на строительство или приобретение жилья рассмотреть возможность увеличения предельного возраста до 40 лет.

Кроме того, в ведомстве отметили, что также будут подготовлены предложения по увеличению финансирования программы выдачи социальных выплат молодым семьям.

«Решение проблемы очередей молодых семей на получение социальной выплаты возможно в первую очередь при условии увеличения финансирования мероприятия», - говорится в письме.

По словам Кутепова, всего в программе участвует более 220 тысяч молодых семей, однако доля реально получивших право на соцподдержку в 2018 году не превысила и 30%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.11.2019, 08:52
На Украине пропали материалы по «делам Майдана»
Дата07.11.2019, 13:55
Новейшее оружие и комфортное жилье получит горная бригада в Туве
Дата05.11.2019, 22:48
«Зенит» уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата07.11.2019, 15:38
Минобороны РФ модернизирует три малых ракетных корабля
Дата07.11.2019, 11:24
Марш в честь парада 7 ноября 1941 года: лучшие кадры
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:10 В стране и мире
«Золотые слова»: Захарова прокомментировала слова Макрона о НАТО
17:04 В стране и мире
Видео
Путин прибыл в Омск для встречи с президентом Казахстана
16:52 В стране и мире
На странице Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем
16:42 Спорт
Черышев пропустит матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино
16:41 В стране и мире
Видео
У депутата бундестага случился приступ во время выступления: видео
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Зов «Ктулху»: на дне Бермудского треугольника обнаружили живую «аномалию»
Видео
Тайна Ледового побоища: на дне Чудского озера зафиксирована аномалия
На странице Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем
«Овсянка, сэр!»: диетологи назвали самые полезные завтраки
Черный список диетолога: врач перечислила самые опасные десерты
Видео
Без единого выстрела: как герой России Геворк Исаханян освободил от террористов чеченский Гудермес
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.