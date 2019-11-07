Тариф неэкономный: в Москве иностранец проехался на такси за 41 тысячу рублей

В Москве таксист выставил счет за проезд иностранному гражданину в размере 41 тысячи рублей. Факт инцидента подтвердила пресс-служба МВД РФ.

По имеющейся информации, мужчина остановил машину Hyundai у здания «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной. В конце поездки водитель оценил стоимость предоставленной услуги в 41 тысячу рублей. Цену он явно завысил, так как автомобиль даже не покидал пределы города.

В полиции отметили, что в связи со случившимся в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. При этом правоохранители не уточнили, гражданином какой страны является пострадавший.