Тариф неэкономный: в Москве иностранец проехался на такси за 41 тысячу рублей
В настоящий момент правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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В Москве таксист выставил счет за проезд иностранному гражданину в размере 41 тысячи рублей. Факт инцидента подтвердила пресс-служба МВД РФ.
По имеющейся информации, мужчина остановил машину Hyundai у здания «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной. В конце поездки водитель оценил стоимость предоставленной услуги в 41 тысячу рублей. Цену он явно завысил, так как автомобиль даже не покидал пределы города.
В полиции отметили, что в связи со случившимся в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. При этом правоохранители не уточнили, гражданином какой страны является пострадавший.