В Кремле напомнили о главных причинах демографических проблем в стране

Российские власти в курсе демографических проблем в стране и готовы их решать. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он прокомментировал выводы Счетной палаты РФ о сокращении численности населения.

По данным экспертов, его убыль отмечается четвертый год подряд, а рождаемость снижается. С начала 2019 года, как следует из опубликованного документа, численность постоянного населения сократилась на 52,5 тысячи человек.

«Эта тенденция хорошо известна была и ранее, в том числе в момент формулирования национальных проектов. Как вы знаете, один из них посвящен вопросам демографии. Сейчас нет смысла перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей. Они уже неоднократно излагались», - отметил представитель Кремля.

Подобная тенденция, по мнению Счетной палаты, ставит под угрозу достижение национальной цели по устойчивому росту населения, которая прописана в майских указах Владимира Путина.

Пресс-секретарь главы государства напомнил о существовании демографических ям, которые обусловлены исторически и о которых президент неоднократно напоминал.

«Это яма, которая, во-первых, идет с военных лет времен Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза. И вот эти две ямы сейчас, собственно, они совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика», - заключил пресс-секретарь президента.

Падение рождаемости - характерная проблема для всех развитых стран, считают эксперты, занимающиеся изучением демографических проблем. Сегодня средний возраст жителя России, согласно данным Росстата, составил 40,02 года. Таковы последние статистические данные по состоянию на 1 января 2018 года. Согласно им, за последние десять лет средний возраст увеличился почти на 1,5 года.

Если говорить о возрастной разнице между мужчинами и женщинами, то в прошлом году она составляла пять лет: у сильной половины человечества - 37,26 года, у прекрасной - 42,41 года.