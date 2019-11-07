«Он за нас борется»: мать больного мальчика с Сахалина рассказала о единственном враче, способном помочь

Девятимесячному Роме с Сахалина необходима серьезная операция - у него врожденный нефротический синдром и почечная недостаточность. Вылечиться можно лишь одним способом - трансплантацией почек. Но сделать ее в случае с Ромой могут не все.

Родители мальчика, Сергей и Дарья Кузнецовы, обили все пороги в поисках помощи. Она нашлась в Национальном центре здоровья детей (НЦЗД).

«От нас отказывались, отмахивались, говорили, что маленький вес. Потом пришло письмо, что нас возьмут в НЦЗД лично доктора Михаил Каабак и Надежда Бабенко. Там нам удалили почки, мы наблюдались и позже вернулись на Сахалин. По прилете домой Роме стало плохо, его забрали в реанимацию и подключили к вентиляции легких. Нам нужна была срочная госпитализация в Москву, так как наши врачи не могли помочь», - рассказывает мать мальчика.

В этот момент и случилось самое страшное: когда семья уже была готова к поездке, стало известно, что ее не будет - запретил Минздрав. Так ребенок оказался в Российской детской клинической больнице.

«Сейчас Рома в тяжелом стабильном состоянии. В дальнейшем ему нужна пересадка, как можно быстрее. Никто не хочет за нас браться. Единственный наш шанс - Каабак. Он за нас борется, и мы хотим попасть именно к нему», - со слезами говорит женщина.

Причины, по которым в Минздраве запретили лечение мальчика, неизвестны. Родители Ромы продолжают предпринимать шаги для того, чтобы спасти своего ребенка. Одним из вариантов является лечение за границей, для которого они уже готовят документы.