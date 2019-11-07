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Счет на минуты: врачи объяснили, как распознать инсульт

Ян Брацкий
15:55 07.11.2019
Ежегодно диагноз инсульт получают до 500 тысяч россиян, которые игнорируют необходимость контролировать свое артериальное давление.
Счет на минуты: врачи объяснили, как распознать инсульт
© Фото: Pixabay

Скорость и строгое исполнение инструкций медиков способны помочь предотвратить тяжелые последствия инсульта. В этом уверены врачи, которые разработали порядок действий при обнаружении пациента с подобным диагнозом.

Главное, по мнению специалистов, вовремя распознать недуг. Существует три явных симптома: слабость в конечностях, когда человек не в состоянии поднять руку, асимметрия лица, явно выраженная при попытке улыбнуться, а также нарушение речи.

Если вы стали очевидцем такого случая, то жизненно важно запомнить время наступления приступа, порядок появления перечисленных симптомов и срочно вызвать скорую помощь, отмечают врачи. Это необходимо для того, чтобы успеть оказать помощь пациенту, для которого время идет на минуты.

Пока неотложка следует на вызов, необходимо уложить больного так, чтобы его голова оказалась выше туловища, и повернуть ее набок. Важно ослабить сдавливающую одежду, ворот рубашки или узел галстука и обеспечить нормальное дыхание. Категорически нельзя кормить или поить человека, напоминает сайт aif.ru.

При выполнении всех перечисленных требований велика вероятность того, что пострадавшему удастся вовремя оказать помощь и в будущем он восстановит функции организма.

Предупредить наступление нежелательных последствий гораздо легче, напоминают врачи, достаточно регулярно измерять артериальное давление и при необходимости принимать прописанные лекарственные препараты.

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