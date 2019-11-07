В Долгопрудном загорелся склад с деревянными поддонами

Склад с деревянными поддонами горит в подмосковном Долгопрудном, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области.

«В 13:05 мск поступило сообщение от очевидца о пожаре внутри склада по адресу: Долгопрудный, Транспортный проезд, промзона», - сообщили в экстренном ведомстве.

Отмечается, что площадь пожара в двухэтажном кирпичном здании составила 700 квадратных метров. В 15:20 мск пожарным удалось локализовать возгорание. Всего к тушению пожара привлекли 22 единицы техники, 75 человек, в том числе от МЧС 51 человек и 15 единиц техники.

Кроме того, сообщается, что есть пострадавший.