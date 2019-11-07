Генсек НАТО верит в улучшение отношений с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности начать диалог с Россией по вопросам разоружения, однако он полагает, что альянс должен вести разговор Москвой с твердых позиций.

«Я являюсь большим сторонником диалога с Россией. Нам необходимо вести с ними разговор и по контролю над вооружениями, и по ДРСМД и СНВ. И, по моему мнению, нет противоречия между диалогом с РФ и укреплением обороны НАТО. Это предварительное условие, нам нужно быть твердыми в нашем общении с Российской Федерацией», - сказал он во время выступления в исследовательском центре в Германии, трансляцию которого вела пресс-служба НАТО.

Столтенберг при этом добавил, что он очень верит в возможность улучшения отношений с Россией.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД. Летом Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Опасения вызывает ситуация и с Договором по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он был подписан сторонами в 2010 году и рассчитан на десять лет с возможностью продления еще на пять лет по соглашению сторон. Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году, однако будущее данного соглашения крайне неопределенно.