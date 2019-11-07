Автобус протаранил витрину ТЦ в Москве

Пассажирский автобус протаранил здание торгового центра на Фрязевской улице в Москве. Об этом «Звезде» рассказали администратор салона красоты, который расположен в ТЦ. В момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров.

«Водителя не стали госпитализировать, просто померили ему давление и отпустили. Автобус врезался в киоск по продаже кофе. Там находился продавец в тот момент, но он не пострадал. Мы тоже продолжаем работать», - рассказала очевидица по имени Алена.

Сейчас на месте работают представители оперативных служб, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. По одной из версий, которую сейчас проверяют оперативники, у водителя многотонной машины мог случиться приступ эпилепсии. Очевидцы ЧП вызвали сотрудников полиции и скорой помощи.

По данным столичной ГИБДД, движение в месте ДТП осуществляется в обычном режиме, последствия аварии устранены. В результате инцидента никто не пострадал.