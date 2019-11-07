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СК РФ опубликовал видео задержания министра строительства Ставрополья

Роман Захаров
15:29 07.11.2019
Следствие считает, что сумма ущерба, который Алексей Когарлыцкий нанес государству, превышает 14 миллионов рублей.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Сотрудники Следственного комитета РФ задержал министра строительства Ставрополья Алексея Когарлыцкого. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

По имеющейся у следствия информации, Когарлыцкий с декабря 2017 года по март 2018 года подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на строительство объекта «Легкоатлетический манеж», а именно - на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола. Однако эти работы произведены не были, а цена материалов оказалась сильно завышена.

Сумма ущерба, который нанес министр государству, превышает 14 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет.

В доме у чиновника, а также по месту его работы сотрудники СК РФ и полиции провели обыски, во время которых была изъята интересующая следствие документация. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи намерены просить суд об аресте Когарлыцкого.

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