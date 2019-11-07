СМИ: в Хакасии начальник пожарной части тренировал подчиненных, поджигая дома

Начальник одной их пожарных частей в Хакасии оказался пироманом. Как сообщает «360», следствие подозревает 23-летнего молодого человека в умышленном поджоге шести домов в селе Балыкса Аскизского района республики.

Подозреваемый был арестован после очередной вылазки, которую он предпринял в свободное от дежурства время. Версию правоохранителей подтверждают записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия мужчины, пишет телеканал.

По информации «360», часто гореть дома и нежилые постройки в селе начали почти сразу после вступления молодого человека в должность. При этом во время каждого возгорания начальник отсутствовал на работе, что и вызвало подозрения.

Пока следователи официально отказываются комментировать результаты расследования.