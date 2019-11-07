Медведев назвал успешным переход РФ на цифровое телевидение

Переход на цифровое телевещание в России успешно завершен, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

По словам премьера, этот проект стал самым масштабным цифровым проектом в мире - и по охвату аудитории, и по инфраструктуре. Отказ от аналогового сигнала, по словам Медведева, важная часть работы по созданию в стране цифровой экономики.

«Он стал неплохим опытом импортозамещения в отрасли, более 60% передатчиков в сети теперь отечественного производства, я уж не говорю о том, что отключение аналога - это важная часть работы по созданию цифровой экономики в целом в нашей стране», - отметил российский премьер.

Решение об отключении аналогового сигнала приняли год назад. В каждом доме теперь появились 20 общедоступных телевизионных каналов в хорошем цифровом качестве, подчеркнул Медведев. По его словам, общество приняло замену аналогового вещания цифровым спокойно.