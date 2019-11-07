Врачи назвали признаки возможного рака, которые нельзя игнорировать

Немецкие специалисты рассказали об очевидных признаках рака, которые так часто игнорируются людьми и не воспринимаются ими всерьез.

Как пишет портал MedikForum со ссылкой на Focus Online, сигналы организма больные иногда воспринимают как симптомы других болезней. В связи с чем онкология выявляется врачами на стадиях, когда медицина уже бессильна.

К примеру, кашель люди воспринимают как симптом простуды, гриппа или аллергии. Медики рекомендуют обратиться к больницу, если кашель долго не проходит. Врачи должны исследовать пациента, чтобы исключить рак легких. Не проходящий более двух недель кашель является серьезной причиной пройти обследование.

Большинство людей недооценивают кожный зуд, а также появление пигментных и родимых пятен - это может свидетельствовать о злокачественной меланоме. Поэтому если зуд или жжение не прекращаются, врачи рекомендуют обратиться к дерматологу.

Изжога возникает после приема жирной или кислой пищи либо приема некоторых препаратов. Однако она может стать симптомом развития рака горла или пищевода.

Увеличенные лимфоузлы, даже если они не болят, могут свидетельствовать о раке лимфатических узлов. Поэтому необходимо обязательно провести медицинское обследование.

Кроме того, появление крови в кале может указывать как на геморрой, так и на более серьезные болезни. Поэтому этот признак нельзя оставлять без внимания и необходимо срочно обратиться к врачу.