Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом

Более того, лидеры стран отметили обоюдный настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по направлениям, которые представляют взаимный интерес, и согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Киевом и Анкарой.

«Во время разговора было обсуждено состояние подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции», - сообщили в пресс-службе украинского президента.

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