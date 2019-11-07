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Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом

Наталия Майорова
01:47 07.11.2019
Лидеры стран отметили обоюдный настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом
© Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Во время разговора было обсуждено состояние подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции», - сообщили в пресс-службе украинского президента.

Более того, лидеры стран отметили обоюдный настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по направлениям, которые представляют взаимный интерес, и согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Киевом и Анкарой.

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