Макрон заявил, что «НАТО впал в кому»

В Североатлантическом альянсе совершенно нет координации по стратегическим решениям между США и союзниками. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist.

Особенно, уточнил глава государства, это касается взаимоотношений между Вашингтоном и Анкарой. То, что произошло на северо-востоке Сирии, где Турция проводила военную операцию, Макрон назвал ошибкой альянса и Запада в целом.

«То, что мы переживаем в настоящее время, - это кома НАТО. У вас нет никакой координации по принятию стратегических решений», - констатировал Макрон (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению Макрона, европейским странам необходимо начать наращивать оборонный потенциал, поскольку сама Европа сейчас находится «на краю пропасти».