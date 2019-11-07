Небо Петербурга заволокло черным дымом из-за пожара в строящемся доме

Огромный столб черного дыма поднялся над поселком Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Там загорелся строящийся многоэтажный дом.

Видео пожара очевидцы выкладывали в соцсетях. Там же они писали, что вся копоть летела в сторону аэропорта Пулково и ЭкспоФорума, а запах гари ощущался даже на Васильевском острове.

Жители города предполагают, что, скорее всего, горели синтетические материалы.

На место пожарные расчеты прибыли спустя примерно 15 минут, сообщила «Звезде» жительница соседнего дома Ольга Ковалева. Еще через столько же возгорание ликвидировали.

«Загорелась крыша изначально, потом пожар пошел вниз. Люди появились уже после того, как потушили пожар», - сообщила очевидица.

Жилищный комплекс в поселке Шушары начал строиться около трех месяцев назад. Причины возгорания выясняются.