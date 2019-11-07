В Уфе загорелась жилая девятиэтажка: видео

В Уфе днем 7 ноября вспыхнул крупный пожар в жилом девятиэтажном доме. Есть пострадавшие, в том числе дети.

Огонь разгорелся в доме по улице Дмитриева и быстро охватил шестой этаж. На место прибыли не менее шести пожарных расчетов, которые окружили дом со всех сторон и приступили к тушению.

На кадрах с места инцидента слышно, как жители дома кричат, прося о помощи. Огонь был виден в окнах дома, а черный дым поднимался далеко вверх. Видео опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, из опасной зоны эвакуировано 24 человека, из которых 10 детей; пострадали от огня 11 человек, шестеро из них – дети. Причины пожара выясняются.