Росстат назвал регионы с самыми низкими и высокими зарплатами врачей

Доходы врачей в России в период с января по сентябрь 2019 года увеличились на 7%. В настоящее время зарплата медицинских работников высшей категории в среднем составляет 79 тысяч рублей в месяц. Это почти на шесть тысяч больше, чем в 2018 году, следует из опубликованных данных Росстата.

По информации ведомства, самую высокую заработную плату получают в Чукотском автономном округе - 187 917 рублей, в Ямало-Ненецком АО - 182 791 рубль, в Ненецком АО - 166 728 рублей.

Также в пятерке лидеров находятся Москва и Санкт-Петербург - 142 447 рублей и 108 154 рубля соответственно.

Самый низкий размер средней зарплаты врачей зафиксирован в Ингушетии, Северной Осетии - Алании и Кабардино-Балкарии - в среднем от 43 тысяч рублей до 45 тысяч.

В Росстате уточняют, что зарплаты также выросли и у медицинских работников средней категории. В настоящее время показатель по стране составляет 39 тысяч рублей. Больше всего медсестры и фельдшеры получают в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком АО (выше 90 тысяч рублей), меньше всего - в республиках Северного Кавказа (от 22 тысяч рублей до 28).

Зарплаты младшей категории медработников выросли на 5%. На севере их вознаграждение достигает 90 тысяч рублей, на юге - 21.