Названо самое популярное словосочетание уходящего года

Словосочетание climate strike («климатическая забастовка»), стало самым популярным в этом году по версии британского словаря английского языка Collins English Dictionary.

Выражение означает протест, целью которого является стремление к решению проблем с изменением климата. Как отмечается на сайте британского словаря, впервые термин был употреблен еще в 2015 году.

Вероятно, «климатическая забастовка» обязана своей популярности 16-летней шведской школьнице-активистке Грете Тунберг, которая на минувшей конференции ООН по вопросам климата резко высказалась в адрес мировых лидеров, обвинив их в бездействии перед лицом экологических проблем. После этого выступления девочка прославилась и в некоторых странах теперь является символом борьбы за экологию.

По версии Collins English Dictionary самым популярным в прошлом году стало слово single-use («одноразовый»). Стараниями президента США Дональда Трампа в 2017 году шорт-лист высказываний возглавили fake news («фейковые новости»).

В тот период глава Белого дома вступил в публичное противостояние с оппозиционной американской прессой и регулярно обвинял ее в публикации недостоверных сведений о нем и его ближайшем окружении.