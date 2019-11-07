В центре Киева взорвали Mercedes: видео

В Киеве на Брест-Литовском шоссе взорвался автомобиль марки Mercedes. В результате инцидента погиб водитель транспортного средства.

© Нацiональна полиция, Facebook

По данным управления коммуникации Национальной полиции Украины, ко взрыву может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания была объявлена спецоперация. ЧП произошло в 21:40 (20:40 по Москве). По данным издания Dtp.kiev.ua, взрывное устройство на крышу автомобиля мог кинуть именно мотоциклист. В городе был введен план «Перехват».

«Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения», - говорится в сообщении правоохранителей в Facebook.

© Нацiональна полиция, Facebook

Также в результате инцидента было повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва находилось поблизости.