В ФСБ РФ назвали число жен и детей боевиков из России, вернувшихся с Ближнего Востока

Директор ФСБ РФ Александр Бортников назвал число родственников боевиков, являющихся российскими гражданами, прошедших через горячие точки на Ближнем Востоке. По словам главы ведомства, после возвращения жены, вдовы и дети боевиков рассматриваются главарями террористов как смертники, пропагандисты и вербовщики.

По словам Бортникова, таковых на данный момент насчитывается не менее двух тысяч человек. Как он заявил на 47-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран Содружества (СОРБ) в Ташкенте, гуманитарные коридоры, по которым родственники боевиков возвращаются из зон боевых действий на родину, становятся своеобразными каналами попадания диверсионно-террористических групп.

«На данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда и в отношении которых располагаем установочными данными, насчитывается порядка двух тысяч», - сообщил Бортников.

Ранее он также рассказал о том, как Запад расшатывает СНГ. По словам главы ФСБ, западные спецслужбы активно используют для этого неправительственные организации.