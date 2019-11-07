«Спящие ячейки»: в ФСБ заявили, что боевики из Сирии и Ирака готовят террористов-одиночек в Европе

Потерпевшие поражение в Сирии и Ираке международные террористические организации решили переключить свое внимание на Европу. Там они формируют подпольные ячейки, готовя сподвижников к так называемому автономному джихаду, то есть к нанесению точечных ударов в местах своего проживания. Об этом в четверг, 7 ноября, заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников.

По его словам, джихадисты обрабатывают кандидатов в социальных сетях.

«С использованием средств шифрованной интернет-коммуникации джихадисты создают закрытые сетевые сообщества, где ведут психологическую обработку неофитов и дистанционно обучают методам ведения террористической деятельности. Участники таких сообществ - прямые кандидаты в террористы-одиночки», - подчеркнул Бортников.

По словам главы ФСБ, все это «самым непосредственным» образом касается безопасности государств Содружества, потому что на стороне террористов участие в боевых действиях принимали и россияне.