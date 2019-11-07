В Минстрое опровергли данные об увеличении платежей за капремонт

Программа ремонта ветхого жилья, как и проект закона о капитальном ремонте, не предусматривает изменения размеров взносов граждан на эти нужды. С таким заявлением выступили в пресс-службе Минстроя.

Ранее ряд СМИ сообщили, что курирующее строительную отрасль министерство рассматривает варианты, при которых граждане будут оплачивать ремонт домов с уровнем износа более 70%.

«Никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капитальный ремонт гражданами законопроект не содержит и, соответственно, не создает предпосылок увеличения уровня взносов на капитальный ремонт», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В министерстве добавили, что законопроектом предусмотрено сохранение всех государственных гарантий для граждан, проживающих в ветхом или аварийном жилфонде. Кроме того, предусмотрено установление дополнительных мер поддержки при переселении такой категорий собственников.

Региональные программы по капитальному строительству жилых домов впервые были запущены в 2014 году. Под действие новых программ попали около 734 тысяч многоквартирных домов общей площадью 2,6 миллиарда квадратных метров.