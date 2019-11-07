В Москве госпитализировали 29 детей, отравившихся в поезде, идущем из Владикавказа

В поезде, следовавшем по маршруту из Владикавказа в Москву, отравились 29 детей. Всех их госпитализировали сразу по прибытии в столицу. В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ «Звезде» сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Следствием установлено, что группа детей в количестве 44 человек от 9 до 14 лет следовала из санатория в Минеральных Водах в столицу. Вечером 6 ноября восемь детей сообщили сопровождающему об ухудшении самочувствия. В связи с этим на станции Россошь им была оказана медицинская помощь. Позже с такими же жалобами обратился еще 21 ребенок. По прибытии в столицу 29 детей госпитализированы в лечебное учреждение», - заявила старший помощник руководителя управления Елена Марковская.

По ее словам, следствие в настоящий момент работает над проведением первоначальных следственных действий, направленных на установление причин произошедшего.