В Роскачестве дали рекомендации по выбору пуховиков

Эксперты Роскачества дали рекомендации россиянам по выбору пуховиков. Прежде чем облачаться в теплую верхнюю одежду, специалисты рекомендуют оценить внешний вид изделия, которое должно быть правильно и аккуратно прошитым. Наполнитель не должен комковаться, а равномерно распределяться по всей поверхности.

Одним из определяющий факторов при выборе пуховика должно стать соотношение в нем пера и пуха, считают в Роскачестве. Именно это влияет на его способность сохранять тепло.

«Чем больше в утеплителе пера, тем пуховик, во-первых, холоднее, во-вторых, тяжелее. Кроме того, перо в десятки раз дешевле пуха, и это может позволить недобросовестным производителям экономить на производстве товара», - заявляет доцент кафедры материаловедения и товарной экспертизы РГУ имени А.Н. Косыгина Алла Курденкова.

При покупке пуховика, специалисты рекомендуют выбирать модель на размер больше. Такую теплую куртку удобнее носить, а молния и кнопки на ней сломаются с меньшей вероятностью.

Что касается материалов, из которых изготовлена одежда, то здесь стоит выбирать с особой тщательность, напоминают в Роскачестве.

«Изделия с синтетическим наполнителем не вызывают аллергию. Людям, подверженным аллергическим реакциям стоит избегать натуральных наполнителей. Изделия с наполнителем из пуха или пухо-перовой смеси вызывают сложности при стирке и сушке. Зато данные изделия имеют небольшой объем и высокие тепловые характеристики», - приводит Роскачество мнение эксперта на своем официальном сайте.

Ко всему прочему, ткань пуховика должна иметь водоотталкивающие свойства и не пропускать ветер.

Так или иначе, но торопиться с переодеванием в теплые куртки не стоит, так как наступление климатической зимы в столичном регионе откладывается. Об том сообщили синоптики, которые проанализировали прогноз погоды на ближайшие две недели. Следующая рабочая пятидневка, по их словам, начнется с резкого повышения температуры до 11 градусов тепла.