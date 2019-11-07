Следователи возбудили дело после публикации видео с пассажиркой в кабине самолета

Следователи возбудили уголовное дело после публикации видеокадров, на которых девушка управляет пассажирским самолетом Ан-24 авиакомпании «ИрАэро».

Как выяснилось, в кабину ее пустил знакомый пилот. В тот день экипаж выполнял рейс из Якутска в Батагай и в салоне самолета находились пассажиры, отмечается в сообщении Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Скандал разгорелся после того, как девушка разместила видеозапись своего «полета» в соцсетях. На кадрах видно, как она сидит за штурвалом, а пилот дает советы по управлению самолетом. Следствием запрошена вся информация по рейсу и изъяты необходимые документы, проводится проверка.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что сомневаются в том, что данные материалы имеют отношение к «деятельности авиакомпании в сфере пассажирских перевозок».