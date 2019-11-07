В Турции рассказали о многочисленных арестах родственников аль-Багдади

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на настоящий момент турецкими силами безопасности задержано немалое количество родственников главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, сделано это по причине того, что «близкое окружение» террориста «взяло на прицел» Турцию.

«Последними в Аазазе поймали мужа его сестры и их ребенка, отправили их в миграционные лагеря. Его жена 1-1,5 года у нас в руках, по ней будет такой же процесс. Число задержанных Турцией родственников аль-Багдади уже двузначное», - цитирует Эрдогана турецкое издание STAR.

Также, по его словам, вместе с женщиной задержали ребенка, родство которого с главарем террористов подтверждено с помощью ДНК-теста.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американские спецслужбы провели операцию по ликвидации аль-Багдади. По словам американского лидера, боевик привел в действие пояс смертника, что, как подчеркнул Трамп, не помешало «быстро и точно» провести его идентификацию.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещена в РФ