Роспотребнадзор выявил на российской границе 1806 инфицированных людей

Эксперты Роспотребнадзора выявили на границе России 1,8 тысячи человек с подозрениями на инфекционные заболевания. Данный результат был получен ими в течение прошедших девяти месяцев 2019 года.

«Досмотрены свыше 24,36 миллиона человек прибывших. Выявлены 1806 больных в 106 пунктах пропуска», - сообщает Роспотребнадозор.

При этом самое большое количество нездоровых людей появляется в воздушных и автомобильных пунктах пропуска.

Помимо инфекционных заболеваний, также были зафиксированы случаи выявления превышенного уровня радиации - выявлено 459 человек. В отношении 22 прибывших потребовалось принятие мер по радиационной безопасности.