Роспотребнадзор выявил на российской границе 1806 инфицированных людей
Сообщается, что самое большое количество нездоровых прибывших фиксируется в воздушных и автомобильных пунктах пропуска.
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Эксперты Роспотребнадзора выявили на границе России 1,8 тысячи человек с подозрениями на инфекционные заболевания. Данный результат был получен ими в течение прошедших девяти месяцев 2019 года.
«Досмотрены свыше 24,36 миллиона человек прибывших. Выявлены 1806 больных в 106 пунктах пропуска», - сообщает Роспотребнадозор.
При этом самое большое количество нездоровых людей появляется в воздушных и автомобильных пунктах пропуска.
Помимо инфекционных заболеваний, также были зафиксированы случаи выявления превышенного уровня радиации - выявлено 459 человек. В отношении 22 прибывших потребовалось принятие мер по радиационной безопасности.