Россия и Казахстан утвердили госграницу между странами

Россия и Казахстан утвердили границу между государствами. Ее протяженность составила 7,5 тысячи километров, сообщает пресс-служба администрации президента.

К этому сроку работы по демаркации, то есть по установке специальных пограничных знаков, выполнены на 86,7%.

Актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарат Токаев обсудят сегодня на полях форума межрегионального сотрудничества между Москвой и Нур-Султаном, который проходит в Омске.

По итогам двусторонней встречи ожидается подписание целого пакета договоров, среди которых межправительственные, региональные и коммерческие документы.