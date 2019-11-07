Россия и Казахстан утвердили госграницу между странами
Этот вопросы, а также актуальные темы международной повестки дня главы двух государств обсудят сегодня на встрече в Омске.
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Россия и Казахстан утвердили границу между государствами. Ее протяженность составила 7,5 тысячи километров, сообщает пресс-служба администрации президента.
К этому сроку работы по демаркации, то есть по установке специальных пограничных знаков, выполнены на 86,7%.
Актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарат Токаев обсудят сегодня на полях форума межрегионального сотрудничества между Москвой и Нур-Султаном, который проходит в Омске.
По итогам двусторонней встречи ожидается подписание целого пакета договоров, среди которых межправительственные, региональные и коммерческие документы.