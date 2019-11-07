Массовая драка футбольных фанатов во Львове попала на видео
Двенадцать участников задержаны, пострадали двое полицейских.
© Видео: VARTA1, YouTube © Фото: VARTA1, YouTube
В ночь с 6 по 7 ноября в центре Львова между футбольными фанатами из Германии, Франции и Украины завязалась драка. По подсчетам полиции, в ней приняли участие более 100 человек.
На место происшествия сразу же были направлены экипажи Управления патрульной полиции и бойцы спецподразделения ТОР. Они пресекли массовую драку.
«В отдел полиции доставлены 12 участников драки, из них четверо львовян в возрасте 20-22 лет, остальные - иностранцы», - говорится на Facebook-странице полиции Львовской области.
В сообщении уточняется, что в результате драки пострадали двое полицейских и были повреждены два служебных автомобиля.
Обстоятельства произошедшего, а также личности участников драки устанавливаются.