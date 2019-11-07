Массовая драка футбольных фанатов во Львове попала на видео

В ночь с 6 по 7 ноября в центре Львова между футбольными фанатами из Германии, Франции и Украины завязалась драка. По подсчетам полиции, в ней приняли участие более 100 человек.

На место происшествия сразу же были направлены экипажи Управления патрульной полиции и бойцы спецподразделения ТОР. Они пресекли массовую драку.

«В отдел полиции доставлены 12 участников драки, из них четверо львовян в возрасте 20-22 лет, остальные - иностранцы», - говорится на Facebook-странице полиции Львовской области.

В сообщении уточняется, что в результате драки пострадали двое полицейских и были повреждены два служебных автомобиля.

Обстоятельства произошедшего, а также личности участников драки устанавливаются.