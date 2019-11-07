В Иране получили первую партию обогащенного урана. Это произошло в четверг, 7 ноября, на ядерном объекте в Фордо.

Иранцы получили первую партию урана в рамках очередного этапа сокращения выполнения страной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.

«Операция по закачке газа из центрифуг и сбору обогащенного урана началась рано в четверг», - сообщает иранское агентство Mehr.

Днем ранее сообщалось, что Тегеран начинает обогащение урана в Фордо на уровне 5%. Предварительно было вдвое увеличено число центрифуг для этого.

Между тем перед этим Иран трижды нарушал ряд пунктов ядерной сделки, в которой также участвуют Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция, - в мае, июле и сентябре 2019 года. Иран планомерно сокращает свои обязательства по соглашению с 2018 года, предупреждая о том, что намеревается довести уровень обогащения урана до 20%.