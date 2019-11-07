В ФСБ рассказали о методах Запада по расшатыванию ситуации в СНГ

Спецслужбы западных стран предпринимают активные попытки расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ. Для этого активно используются неправительственные организации.

Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Следует также выделить активизацию попыток внешнего деструктивного воздействия на внутриполитическую ситуацию в странах СНГ со стороны Запада. Традиционным инструментом для такого вмешательства во внутренние дела независимых государств являются иностранные и международные неправительственные организации», - сказал Бортников.

Участники заседания также согласились с необходимостью выработки дополнительных мер по противодействию попыткам вербовки боевиков и пресечению их проникновения на территорию стран Содружества.

На встрече обсудили сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом и пресечение деятельности транснациональных организованных преступных сообществ.