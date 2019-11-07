Пять сотрудников нефтебазы в Новороссийске пострадали при пожаре

Пять человек пострадали в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России.

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Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного в 09:04 по московскому времени. На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Новороссийского гарнизона. Пожару автоматический был присвоен повышенный номер сложности.

«По прибытии установили, что при проведении огневых работ на неэксплуатируемом резервуаре произошел хлопок с последующим горением. Вспыхнули остатки топлива, которые были на стенках резервуара», - рассказал сотрудник пресс-службы МЧС РФ Дмитрий Порецков.

Спустя полчаса горение удалось локализовать. К этому времени огонь полыхал на площади 200 квадратных метров. Спасателям пришлось применить специальное оборудование и пену для тушения нефтепродуктов.

© typodar, Instagram

© typodar, Instagram

Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь. В причинах пожара предстоит разобраться дознавателям.