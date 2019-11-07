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На Украине задержаны возможные убийцы Павла Шеремета

Ивана Живкович
10:32 07.11.2019
По данным источников украинского издания «Страна», у следствия есть версия, что женщина-ветеран АТО Инна Грищенко и ее супруг могут быть причастны к убийству журналиста.
На Украине задержаны возможные убийцы Павла Шеремета
© Фото: Semen Likhodeev, Globallookpress

В среду, 6 ноября, в Киеве была арестована ветеран АТО Инна Грищенко. О задержании женщины, которая носила псевдоним Пума, сообщил в Facebook бывший боец Станислав Краснов.

«Арестована Пума - Инна Грищенко. Ничего не понятно, что и за что», - написал мужчина.

Незадолго до этого, по словам Краснова, в Ивано-Франковске арестовали мужа Пумы Владислава Грищенко. Меру пресечения Печерский суд будет избирать в четверг, 7 ноября.

По данным источника украинского издания «Страна» в Генпрокуратуре, следователи подозревают супругов в покушении на неназванного предпринимателя летом 2019 года.

Кроме того, у них есть версия, что Грищенко могут быть причастны к убийству журналиста Павла Шеремета. Но, по словам полицейских, перед отработкой все нужно перепроверить.  

«В первую очередь - не фиктивное ли у супругов алиби относительно места пребывания во время убийства Шеремета. Но пока версия об их причастности выглядит очень притянутой. Кому-то, возможно, уже сильно хочется отчитаться о раскрытии преступления. Хотя проверить версию нужно. Ничего исключать нельзя», - приводит слова источника в полиции «Страна».

Российский, белорусский и украинский журналист Павел Шеремет, активно выступавший против политики Александра Лукашенко, погиб 20 июля 2016 года в Киеве, когда в его машине сработало взрывное устройство. Приоритетной версией убийства следствие считает месть за профессиональную деятельность.

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