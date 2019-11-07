СМИ: ветхое жилье в России предложили ремонтировать за счет граждан

Ветхие дома предлагают ремонтировать за собственный счет граждан до того момента, когда станет невозможно не признать их аварийными, пишут «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Речь идет об износе более 70%, по достижении которого будут разрабатываться специальные программы капитального ремонта, добавляет издание.

По данным «Известий», не признанные аварийными дома с высоким процентом износа могут быть включены в трехлетние подпрограммы капремонта, которые поддержат их в безопасном состоянии до момента перевода в аварийный фонд. Как сообщают авторы статьи, подпрограммы также будут оплачиваться средствами граждан, но при этом останется возможность софинансирования мероприятия с помощью регионального и муниципального бюджетов.

В целом в соответствии с указами президента РФ Владимира Путина в период с 2019 по 2024 год планируется переселение 530 тысяч человек более чем из девяти миллионов квадратных метров аварийных домов; затраты на это составят более 507 миллиардов рублей.

Вопроса ветхого жилья коснулись и в Госдуме: не так давно туда был внесен законопроект, формирующий новые механизмы расселения аварийного жилья, в котором конкретизируются критерии признания зданий аварийными. Понятие «ветхое жилье» из него исключено, чтобы не разделять его с понятием аварийного и исключить возможность юридических манипуляций терминами.

По сведениям, приведенным «Известиями», средняя стоимость капремонта домов с износом менее 65% составляет около 30 тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом, ремонт одного жилого здания обходится примерно в 13,7 миллиона рублей. Ремонт зданий с большим износом дороже на треть - 40 тысяч рублей за квадратный метр. Чем выше процент, тем выше стоимость, которая в итоге может достичь 40 миллионов рублей за дом.

Между тем в экспертном совете комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ предполагают, что в ходе обсуждения законопроекта может начаться дискуссия о том, что деньги, которые будут тратиться на ремонт, могли бы сразу пойти на создание альтернативного жилого фонда. Подпрограмма, в свою очередь, может не обеспечить устойчивое сокращение аварийного жилья, поскольку только оттянет решение проблемы, а не решит ее.