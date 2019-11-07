Климатические качели: в Москве резко похолодает

Вслед на аномальным теплом в столичный регион придет резкое похолодание. Об том в разговоре со «Звездой» предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Тенденция к понижению температуры, по его словам, уже началась, а на севере Московской области по ночам возможны заморозки. Тем не менее днем воздух все еще будет прогреваться до 7-8 градусов, что заметно выше климатической нормы.

«Десятое ноября у нас считается началом климатической зимы. В этот день среднесуточная температура переходит через ноль в сторону отрицательных значений. Но у нас до этого пока далеко, так что начало климатической зимы, очевидно, на пару недель откладывается», - заявил метеоролог.

К выходным регион окажется во власти северного антициклона, который принесет с собой порывистый ветер и осадки. Таким образом, суббота станет самых холодным днем на этой неделе.

После этого Москва и Подмосковье снова начнут «оттаивать» под воздействием теплых воздушных масс. Синоптики обещают до +11 градусов.