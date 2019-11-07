Названа лучшая диета для похудения

Средиземноморская диета признана на сегодняшний день лучшей. Причина этого кроется в ее высоких питательных свойствах, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Диета подразумевает включение в рацион полиненасыщенных жиров и омега-3, которые, в частности, содержатся в оливковом масле и рыбе. Кроме того, следуя такому режиму питания, человек получает не менее 40 грамм клетчатки ежедневно в виде овощей и фруктов.

Соломатина отметила, что в вопросе похудения важно придерживаться золотой середины и не впадать в крайности.

«Упор на белки, жиры или даже сложные углеводы (каши, макароны, зерновой хлеб) – имеют побочный эффект», - сказала врач в интервью «Вечерней Москве».

По ее словам, лучше включать в рацион продукты с невысоким содержанием насыщенного жира. В небольших количествах можно потреблять и жирные продукты – например, сало, но не более 30 грамм в сутки.

Ранее диетолог из Австралии рассказала, какие утренние привычки помогают похудению. В частности, избавлению от лишнего веса способствует чашка кофе в дополнение к полезному завтраку.