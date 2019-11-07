Гражданин РФ пропал без вести в Турции

В Турции пропал без вести 25-летний гражданин России Никита Василевский. О пропаже мужчины сообщили его родственники, сообщает aif.ru. В последний раз россиянин выходил на связь 1 ноября.

По словам тети пропавшего Елизаветы Кызьюровой, мужчина должен был вернуться в Германию, где он проживает, еще 5 ноября.

«Никита родился в Сыктывкаре и до 16-ти лет жил в Коми, но потом переехал вместе с мамой в Германию», - пояснила женщина.

Василевский поехал отдыхать в турецкий город Сиде один. На протяжении всего отдыха он постоянно общался по телефону с родными, однако в начале ноября связь с ним оборвалась.

Сообщается, что в последний раз мужчину видели в отеле «Stone Palace Side», причем в номере остались все его вещи.

Кызьюрова отмечает, что местная полиция не ведет поиски Никиты, а отель и туроператор также отказались помогать в розыске, сославшись на то, что россиянин не является гражданином Турции. Родственникам рекомендовали обратиться в посольство РФ.

Генеральное консульство России в Анталье уже опубликовало сообщение в социальной сети Facebook в связи с обращением матери пропавшего Юлия Коваленко.

«В связи с данным обращением Генконсульством направлен запрос в компетентные турецкие органы с просьбой установить местонахождение россиянина. Волонтерами российской диаспоры в Турции развернута работа по поиску соотечественника», - говорится в публикации.

Также уточняется, что сотрудники Генконсульства РФ находятся в постоянном контакте с местными правоохранителями, а также поддерживают связь с родственниками Василевского.