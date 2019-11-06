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Задержанный кот-наркокурьер передан в приют и ищет новых хозяев

Ивана Живкович
09:54 06.11.2019
Домашний питомец был пойман 23 октября в одном из городов Татарстана. Он пытался проникнуть в колонию, чтобы передать заключенным наркотические вещества.
© Видео: УФСИН РФ по Республике Татарстан © Фото: УФСИН РФ по Республике Татарстан

Сотрудники ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан передали в приют для бездомных домашних животных кота, которого наркоторговцы пытались использовать в качестве курьера.

Этот питомец был пойман с поличным 23 октября. Задержали животное в то время, когда оно пыталось проникнуть в колонию и передать заключенным наркотические вещества.

© УФСИН РФ по Республике Татарстан

Запрещенное средство коричневого цвета растительного происхождения находилось у кота в ошейнике. Проведенная экспертиза показала, что это был гашиш, его вес составил 12,85 грамма.

Изъятое вещество и «курьера» сразу передали полиции. После того как все следственные действия были завершены, сотрудники исправительной колонии попросили вернуть им кота. Его отнесли к ветеринару, серьезных заболеваний он не обнаружил.

© УФСИН РФ по Республике Татарстан

После этого кота оформили в приют для домашних животных. Сейчас он находится в карантинном отделении, а после необходимых прививок будет помещен к сородичам. Однако работники приюта надеются отдать домашнего питомца в добрые заботливые руки.

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