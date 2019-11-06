Опубликованы кадры с места ДТП с пятью жертвами в Курской области

В Щигровском районе Курской области произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и многотонного грузовика. Около 4 часов утра на 13-м километре автодороги Щигры - Колпна легковушка попала под КамАЗ.

По предварительным данным МВД по Курской области, водитель автомобиля выехал на встречную полосу, где с ним столкнулся грузовик. Водитель КамАЗа доставлен в больницу с ранением, а водитель и несколько пассажиров машины скончались на месте.

На кадрах с места трагедии видно, что легковушка полностью оказалась под грузовиком. Ее кузов разорвало на части и деформировало настолько, что его практически не видно под КамАЗом. На месте ДТП работают экстренные службы.